¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡ÛÎ¤²¬±¦µ®¡¡½àÍ¥¤Ï£³¥«¥É°ì·â¤Ç²÷¾¡¡ÖÁ´Éô¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£î°²²°¡×¤Ï£±£µÆü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¤²¬±¦µ®¡Ê£³£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£²¹æÄú¤Î½àÍ¥£±£±£Ò¡¢Á°¤Å¤±¤ËÆ°¤¤¤¿º£Â¼Äª¹§¤ò£²¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¡¢£³¥³¡¼¥¹¥«¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Þ¤¯¤ê°ì·â¤ÇÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï½éÀï¤ÇÅ¾Ê¤¼º³Ê¡Ê¸ºÅÀ£µ¡Ë¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï£¸Àï£µ¾¡¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤Î³èÌö¡£½®Â¤Ï¥È¥Ã¥×µé¤Ç¡ÖÁ´Éô¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¤À¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï£²¹æÄú¡££¶¹æÄú¤ÎµÈÀî¾¼ÃË¤¬¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤ËÆ°¤¯¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ç¡¢£³¥³¡¼¥¹¤¬Ç»¸ü¡£ºÆÅÙ¤Î£³¥«¥É°ì·â¤Ç£ÖÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£