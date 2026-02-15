カーリング女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）でリードを担う吉田夕梨花が、夫でスピードスケート男子の新濱立也（高崎健康福祉大職）への思いを明かした。

新濱は１３日（日本時間１４日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子５００メートルで６位入賞。昨年４月の交通事故からの復活劇を現地で見届けた吉田は、１５日に自身のインスタグラムを更新し「上手く伝える言葉が見つからないけど、一言では表せないくらい本当に感動したレースでした」とつづった。

交通事故で新濱は顔面骨折などの重症を負った。吉田は「『もう無理かもしれない』。その言葉を聞いた日が遠い昔のように感じるほど、今日、五輪の氷の上にいたはまちゃんを見て、４年前のあの日より確実に強くなって戻ってきたんだと、身体を回復させることよりも、心を立て直すには時間が必要で、身体が治っても心が追いつくとは限らない。心を立て直すのは身体を治すことよりも何倍も何倍も苦しく難しいことを知っているからこそ、今日あの場に立っていただけで感慨深く、それだけで私は大満足でした」と振り返った。

レース後には２人で熱い抱擁を交わす場面もあった。「『スポーツって美しい！』『五輪って楽しい！』。そんな感情でいっぱいでした！ 本当に素敵な瞬間と、最高のレースをありがとう！！！ そして世界戦前にミラノまで行かせてくれたチームにもありがとう！！！」と感謝した吉田。新濱から得た刺激を胸に、自身は３月の世界選手権へ臨む。