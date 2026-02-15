猫が水分不足に陥っている4つのサイン

猫の体の大半は水分でできており、不足すると命に関わります。しかも、猫は不調を言葉で訴えることができません。だからこそ、日頃から猫の様子をよく観察し、小さな変化に気づくことが大切なのです。ここでは、水分が不足したときに見られるサインを4つ紹介します。

1.皮膚の弾力が失われている

猫の水分が足りているかをチェックするには、皮膚の弾力を確認する方法が一般的です。首の後ろなど皮膚がつまみやすい部分を軽く持ち上げ、手を離してみてください。健康な状態であれば、皮膚はすぐに元に戻ります。

一方、水分が不足している場合は、皮膚が戻るまでに時間がかかったり、立ったまま戻らなくなることがあります。

この方法は「テントテスト」と呼ばれ、脱水の有無を確認する際に使われる方法です。ただし、異変が出てから初めて試しても判断しにくいため、日頃から皮膚をつまみ、戻り方を把握しておくと良いでしょう。

2.おしっこの回数と色が変化する

おしっこの状態は、猫の体に水分が足りているかを判断する重要な手がかりです。水分が不足すると、体は水分をできるだけ体内にとどめようとするため、おしっこの量が減り、色も濃くなります。

トイレに行く回数が明らかに少ない、砂に残る塊がいつもより小さい、色が濃い黄色になっていると感じた場合は注意が必要です。おしっこが濃くなる状態が続くと、ミネラル成分が濃縮され、泌尿器トラブルの原因になりえます。

3.口の中が乾燥している・粘り気がある

健康な猫の口の中は、唾液でほどよい潤いがあります。ところが水分が不足すると、唾液の量が減り、歯茎や口の中が渇き、粘っこくなります。

歯茎に指で触れたときに潤いを感じず、指が張り付くような感触があれば、脱水が疑われます。また、舌が白っぽくなることもありますので、同時に確認しておくと安心です。

口の乾きは軽度の脱水でもあらわれることがあり、舌や歯茎の状態を日頃から把握して健康な状態を知っておきましょう。

4.目が落ちくぼむ

猫の目が普段よりくぼんで見えるのは、水分不足のサインです。

眼球は周囲の脂肪組織や水分によって支えられていますが、脱水が進むとこれらの組織が収縮し、眼球を支える力が弱まります。その結果、目が落ちくぼみ、生気のない表情になります。

目が落ちくぼんでいる場合、中等度以上の脱水に陥っている可能性が高く、内臓への負担も懸念される状態です。早急に動物病院を受診し、治療を開始する必要があります。

見逃してはいけない猫の水分不足

猫の水分不足は健康や命を脅かす可能性があります。

例えば、猫は腎臓病になりやすいため、慢性的な水分不足は腎機能の低下を早める原因になりえます。一度壊れた腎臓の細胞は再生せず、生涯にわたる管理が必要になり、寿命にも影響しかねません。

さらに、夏には熱中症や脱水のリスクが高まり、冬は飲水量が減ることで結石ができやすくなります。水分管理は一年を通してしっかり行うことが大切です。

このように、猫の水分不足は悪化するとさまざまな病気を引き起こし、場合によっては命に関わるため油断ができないのです。

水分不足に陥った猫の対処法

猫が水分不足になっていることに気づいたら、まずは水分を補給することが最優先です。常温の水を数か所に置き、水を飲む機会を増やしましょう。また、食欲がある場合はウェットフードを利用すると、簡単かつ確実に水分を摂取させることができます。

脱水が進み、目が落ちくぼんでいる、元気がなく食欲や飲水量が落ちている場合は、自宅での水分補給だけでは不十分なことがあります。早めに動物病院を受診してください。

猫の水分不足は命に関わることもあります。水分不足になってから慌てるのではなく、日頃から飲水量に気を配り、しっかり対策を講じることが大切です。

まとめ

愛猫の健康を守るには、日頃から水分摂取量に注意し、飼い主さんが体調や行動の変化をよく観察することが大切です。

水分が不足すると、体調不良や脱水、さらには腎臓病をはじめとする健康トラブルにつながる可能性があります。少しでも異変を感じた場合には早めに対策を講じましょう。

また、猫は喉の渇きに鈍感なところがあるため、日頃から水を飲むように環境を整える、食事から摂取できるようにすることも重要です。

(獣医師監修：葛野宗)