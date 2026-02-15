SNSでバズり中！！！【3COINS】1台6役ってすごーーーッ♡「キッチングッズ」

実用性の高い優秀なアイテムが揃う【3COINS（スリーコインズ）】の「キッチングッズ」。シンプルなデザインとナチュラルな色合いで見た目もおしゃれなため、愛用する人も多いのでは？ 今回は、たびたびSNSを賑わせるスリコのキッチングッズの中から、SNSでバズり中の注目アイテムを紹介します。

1台6役は活躍しすぎ！ 手放せなくなる便利な調理器

公式サイトでも「＼コレバズってます／ SNSトレンドアイテム」というジャンルで紹介されていたのが、こちらの「電子レンジ調理器」。人気の理由は、1台で6役という機能性の高さで、焼く・炒める・煮る・蒸す・炊く・温めるといった調理法が可能です。また、調理後もそのままテーブルに出しやすいデザインなので、お皿代わりにもなります。実質7役といっても過言ではない、優秀な機能は一家に1台欲しい便利さです。

料理の幅が広がる深型タイプも

スリコには、1台6役の電子レンジ調理器の深型タイプも。6役の機能は同じでも「電子レンジ調理器深型：1.1L」なら深さがある分、容量が大きく変わるので料理の幅も広がりそう。料理によっては2～3人分の量も作れるため、メイン料理作りでも活躍するかも。深さを活かして汁物や鍋料理に使うのもおすすめ。

一度手に入れたら手放せなくなりそうな【3COINS】の「キッチングッズ」。作る量や使いたい食材に合わせて、2つの電子レンジ調理器を使い分けると、さらに機能性が上がります。人気商品のため、気になる人はお近くの店舗でぜひチェックして。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる