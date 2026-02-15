女子プロレスラーの稲葉あずさ(18)が15日、自身のSNSを更新し、「国民的美少女コンテスト」などで知られる芸能事務所「オスカープロモーション」に所属することを報告した。



【写真】すんごい迫力！必殺技「姉超（アネゴエ）」を決める稲葉あずさ

「【ご報告】です。」と前置き。「この度 稲葉あずさは『オスカープロモーション』に所属しました。」と伝えた。「プロレスや稲葉あずさをもっと沢山の人に知ってもらいたい!!これから色々な活動に挑戦していきます」とし、タレント活動を行う可能性も示唆した。



稲葉はTAKAみちのくが代表理事を務めるJTO（JUST TAP OUT）所属でスターダムのリングに上がるなどしている。姉の稲葉ともかもプロレスラー。ビジュアルが注目されがちだが、姉妹で子供のころから空手を習っており、しっかりとした“ベース”がある。



SNSでは「この私の夢に協力してくれた TAKAみちのく代表には感謝しかありません。オスカープロモーションでもトップ目指します!!笑」と美女ぞろいの事務所でも活躍することを宣言した。



