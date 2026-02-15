レギュラーシーズンの上位6クラブによるホーム＆アウェイ方式

シント＝トロイデン（STVV）は2月15日、前日に行われた他クラブの試合結果により、ベルギー1部リーグのプレーオフ1（チャンピオンズ・プレーオフ）への進出が決定した。

クラブにとって、プレーオフ1進出は2009-10シーズン以来、16シーズンぶりの快挙となる。また、DMM.comが経営権を取得して以降では、初めての進出となった。

プレーオフ1は、レギュラーシーズンの上位6クラブによって争われる。各クラブはレギュラーシーズンで獲得した勝ち点の半分（端数は切り上げ）を引き継いでスタート。ホーム＆アウェイ方式の総当たり戦で計10試合を戦う。

最終順位に応じて、欧州最高峰の舞台であるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の本戦や予選、UEFAヨーロッパリーグ（EL）、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）への出場権が付与される。なお、具体的な出場ラウンドや大会種別は、UEFAランキングやベルギーカップの結果によって変動する。

日本代表の選手らも多く所属してきたSTVVが、悲願の欧州カップ戦出場権獲得に向けて、ベルギー国内の強豪クラブと激突する。（FOOTBALL ZONE編集部）