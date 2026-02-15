第2節が終了して2連勝は東京Vだけ

明治安田J1百年構想リーグは2月15日、4試合が行われた。

開幕2連勝を飾ったチームが東西合わせてわずか1チームという結果を受け、SNSでは「開幕から大混戦」と大きな反響を呼んでいる。

EASTでは、東京ヴェルディが、アウェーで柏レイソルに2-1で逆転勝ち。この結果、東京VはWESTも合わせて唯一の90分で連勝を果たし、単独首位に立った。一方、昨季2位と躍進した柏は連敗となり、最下位となった。

川崎フロンターレは、アウェーでジェフユナイテッド千葉と対戦。開幕戦は柏に5-3で勝利した川崎だったが、この日は千葉のゴールをこじ開けることができずに、スコアレスで90分を終了。PK戦を9-8で制して勝点5で2位となった。

WESTでは、名古屋グランパスが敵地でG大阪と対戦。互いにチャンスを作ったものの得点は生まれず、0-0のままPK戦に突入。元日本代表GKシュミット・ダニエルが2本を止めた名古屋が3-2で制した。名古屋は、首位のサンフレッチェ広島、2位のヴィッセル神戸と勝ち点5で並び、得失点差で3位となった。

もう1試合ではセレッソ大阪が、アウェーでアビスパ福岡を2-0で下し、今季初勝利を挙げた。

SNSでは「2連勝したのヴェルディだけか」「ヴェルディが首位は予想外すぎる」「ついニヤニヤしながら見ちゃう」「誰が読めんねん」「これぞJリーグ」「東がカオス」「これは優勝争いおもろそう」「PK2連勝でホクホクしてたら東京最弱だった」とコメントが寄せられ、予測不能な展開に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）