◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード男子スロープスタイル予選（１５日、リビーニョ）

スノーボード男子スロープスタイルの予選が１５日に行われ、ビッグエアで日本勢初の金メダルに輝いた木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝は２本目で転倒し、１４位で予選敗退となった。ビッグエア銀メダルの木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝は４位、長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は９位と、上位１２人に入って決勝に進んだ。ビッグエア決勝で負傷した荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は欠場した。決勝は日本時間１８日に行われる。

木村は最後のジャンプでの転倒が響いた。レールやジャンプなど、さまざまな障害物があるコースを滑り降り、トリックの豊富さや独創性、完成度を採点で競うスロープスタイル。木村は１本目に８位と予選突破圏内だったが、２本目は転倒が響いて得点を伸ばせず。しかし予選敗退が決まった際には、カメラに向かって手に持っていたおにぎりを振りながら笑顔をみせるなど、すがすがしい表情をみせた。

一方、木俣は２本とも安定したパフォーマンスをみせて４位で突破。長谷川は１本目に２１位と出遅れたが、２本目で取り返して９位に入った。