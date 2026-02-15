ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで、悲願の金メダルを獲得した戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が自身のＳＮＳで思いをつづった。

戸塚は１５日にインスタグラムを更新。「小さい頃からずっと夢だった、オリンピックで金メダルを取ることができました 平昌オリンピックから北京オリンピックまで続けて出場してきましたが、自分の思うようなパフォーマンスが全くできず、本当に悔しい結果で終わってしまいました。このミラノオリンピックまでの８年間、ハーフパイプを辞めたいと思うことが多々ありましたが、周りの方々からたくさんの声をかけていただき、ここまで自分を信じてやり続けることができ、３度目のオリンピックで金メダルを掴むことができました」と記し、メダルを掲げたショットなど複数枚をアップ。

「本当に、ここまで諦めずに努力してきてよかったと思いますし、支えてくださった方々への感謝の気持ちでいっっっぱいです。本当に応援ありがとうございました！ 少しでも皆さんにワクワクや感動、そしてスノーボードの面白さなどを届けられていたら嬉しいです！」と記した上で、「あと、皆さんがネイルを褒めてくれるのも嬉しいです」と話題になっているネイルについても触れた。

この投稿には「感動しました」「平昌オリンピックからずっと応援してました」「カッコ良かった」「同じくミセスに力をもらっている人間の１人としてこれほど嬉しいことはないし、ミセスの３人もきっと喜んでいるでしょうね」「誰もが納得の金メダルでした！高さも回転も凄すぎて圧巻でかっこよすぎました」「日本の誇りです」「早くもっくんに会えますように」「何かのタイミングで大好きなミセスとの共演が実現したらこちらも凄く嬉しいです」「ミセスのみんなにも届くといいなー」「ＪＡＭ’Ｓに金メダリストがいるなんて誇らしいです ミセスに会えること祈ってます」などのコメントが寄せられた。

戸塚は人気バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の大ファン（ファンの呼称＝ＪＡＭ’Ｓ）で、推しをまねたネイルや髪形、化粧をすることも。金メダル獲得の際は、左右の指１本ずつに金色のネイルをしていたことが話題となった。