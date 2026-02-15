Travis Japan、ニューシングル「陰ニモ日向ニモ」詳細発表 全4形態のジャケット写真＆収録内容
7人組グループ・Travis Japanが4月15日にリリースする2nd CDシングル「陰ニモ日向ニモ」の詳細が15日、発表された。
【画像】「陰ニモ日向ニモ」初回T盤・初回J盤・FC限定盤
明らかになったのは、全形態のジャケット写真と全収録内容。今作は初回T盤、初回J盤、通常盤、そしてFC限定盤の計4形態でリリースされる。
初回T盤には、ジュニア時代に人気を博しファンにはおなじみの楽曲「Dance With Me 〜Lesson 1〜」の続編となる「Dance With Me 〜Lesson 2〜」をカップリングとして収録。約32分の特典ディスクには、表題曲のミュージックビデオとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した貴重な「撮影Vlog」が収められ、ステッカーやトレカセットも付随する豪華仕様となる。
一方、初回J盤のカップリングには「君がいるだけで」を収録。約25分の特典ディスクには、ミュージックビデオに加えて、Travis Japanの武器であるダンスを堪能できる「パフォーマンスビデオ」とそのメイキング映像が収められ、初回T盤とは異なる絵柄のステッカー・トレカセットが封入される。
通常盤は、初回プレス限定でスリーブケース仕様となる。カップリングには、ABCテレビで放送中の冠番組『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』のテーマ曲となっている「As We Are」と、「On My Road」の2曲を収録。これまで番組内でしか聴くことができなかった楽曲が待望の音源化となる。
そしてファンクラブ限定盤には、大ボリューム約91分の特典映像ディスクと28ページにわたるフォトブックが付随。映像にはミュージックビデオのほか、彼らの素顔が垣間見えるコンテンツ「PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜」がたっぷりと収録され、パフォーマンスからバラエティーまでTravis Japanの多才な魅力を網羅したラインナップとなっている。
