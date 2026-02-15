櫻井翔、鎌倉と逗子で過ごす“特別な朝”…動物たちとの出会いに笑顔 BSフジ冠番組の冒頭5分が先行公開
5人組グループ・嵐の櫻井翔によるBSフジの冠番組『櫻井翔の幸せごぜん〜NICE MORNING LIFE〜』が22日午後9時から放送される。これに先駆け、櫻井が鎌倉と逗子の“特別な午前”をめぐる冒頭5分間がYouTubeで特別に先行公開された。
【動画】冒頭５分を先行公開 櫻井翔が愛らしい動物たちと出会う
早起きして、誰かに話したくなる。そんな“特別な朝”を櫻井が体験する小さな冒険バラエティー。第2弾となる今回は、東京を抜け出して“鎌倉と逗子”をめぐる。披露山公園の展望台からスタートし、輝く朝日と海を存分に眺めた後に待っていたのは、動物たちとの出会い。その愛らしい姿に、思わず笑みがこぼれる。
朝の澄んだ空気の中、挑戦したのは早朝ハイキング。都心とは違う自然を感じながら心地よく下山していく。人気観光地として知られる“鎌倉と逗子”のもうひとつの姿。特別な午前の風景がそこにあった。
また、昨年8月に放送された第1回が21日深夜1時からアンコール放送される。
