イタリアのセリエA第25節インテル対ユヴェントスの一戦が行われ、3-2でホームチームが勝ち点3を積み上げた。



試合は劇的な幕切れとなった。2-2で迎えた終盤、ペナルティアーク付近でボールを受けたピオトル・ジエリンスキが左足一閃。ユヴェントスGKミケーレ・ディ・グレゴリオは見送ることしかできず、シュートはゴール右に突き刺さった。



これが決勝点となり、3-2で決着。勝利したインテルは1試合消化の少ない2位ミランとの勝ち点差を「8」に広げた。





そんなイタリア・ダービーにマンチェスター・ユナイテッドがスカウトを派遣していたようだ。『Calciomercato.com』が伝えている。ユナイテッドのお目当ての選手はインテルのDFフェデリコ・ディマルコとユヴェントスのDFピエール・カルル。ユナイテッドの今後のシステムにもよるが、以前からディマルコに関心を寄せている。今季のセリエAでは23試合で5ゴール14アシストを記録しており、前述したイタリア・ダービーでもアシストでチームに貢献している。カルルは2020年からミランに在籍していた選手で、2024年からユヴェントスでプレイしている。CBと右SBの2つのポジションをカバーできる守備者で、直近のパルマ戦、ラツィオ戦、インテル戦では右SBでの起用となった。セリエAから守備者の引き抜きを画策しているユナイテッド。特にディマルコはインテルの主軸であり、獲得は簡単ではないといえるが、今後の動きに注目したい。