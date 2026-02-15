ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第６話が１５日、放送された。前田利家役で出演している俳優の大東駿介がこのほどコメントを寄せた。

前田利家という人物について「“かぶき者”のイメージが強い利家ですが、史料を調べると、さまざまな側面と広い視野を持った人物だったことがよく分かりました。現代を生きる私たちの背中を押してくれるエピソードも多くあります。家を守るため、みずから家計の計算をしていたという話からは、『自分が今やるべきことをしっかりやればいい』と、僕自身も利家に励まされている気持ちにもなりました」とコメント。「枠にとらわれないエネルギーを持っていて、まるで少年漫画の主人公のようです。今年一年、利家に人生指南をしてもらうつもりで臨んでいます」と奮い立った。

物語の中心となる豊臣兄弟についても触れ「小一郎役の（仲野）太賀君と藤吉郎役の池松（壮亮）君は、本当の兄弟のように見えるほど強い信頼関係を感じます。たたずまいからもお互いをリスペクトしているのが伝わってきますし、２人が作り上げる“豊臣兄弟”は、チャーミングかつ熱量に満ちています。そんな豊臣兄弟に対して、利家は少し“ツンデレ”っぽくて（笑）。ふだんはツンとした態度を見せているけれど、時には助言もする。第６回（２月１５日放送）で、藤吉郎が人質となったときに『ただ、ちとたいくつじゃ』とまつ（菅井友香）に言う場面がありましたが、これはすでに藤吉郎を認めているからこそのセリフだと思います」と評価した。