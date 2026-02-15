ナイソスを送り出した名伯楽ボブ・バファート調教師は、世界最高賞金レースの結果を冷静に受け止めた。「2着ではそれほど満足できない」と勝負の厳しさを口にしながらも、「ナイソスはしっかり力を発揮してくれた。フォーエバーヤングは本当に強い馬だ」と勝ち馬への敬意を示した。

2着 ナイソス

ボブ・バファート調教師

「このレースはケンタッキーダービーのようなものだね。勝たなければ、2着ではそれほど満足できない。ただ、ナイソスがしっかり力を発揮してくれたのは良かった。フォーエバーヤングは本当に強い馬だと思う」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第9R・サウジカップ（G1・ダート1800m・1着賞金1000万ドル＝約15億円）は、坂井瑠星騎乗、フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）が優勝した。2着にナイソス（牡5・B.バファート）、3着にタンバランバ（せん6・H.アルジェハニ）が入った。勝ちタイムは1分51秒02（良）。

日本から参戦したルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行）は5着、サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子）は6着となった。

【サウジカップ】矢作師「ドバイではさらに上積み」フォーエバーヤングが史上初連覇

サウジカップ・フォーエバーヤングと坂井瑠星騎手 (C)Jockey ​Club ​of ​Saudi ​Arabia ​/​/​ ​Erika ​Rasmussen

横綱相撲で押し切る

昨年のブリーダーズカップクラシック制覇以来の休養明けで臨んだフォーエバーヤングが、サウジカップ史上初となる連覇を堂々達成した。スタートは五分に決めると先行争いに加わり、2列目インで流れに乗る形。道中は馬群の中で脚を温存し、勝負どころでは最内ラチ沿いのスペースを鋭く突いて進出した。直線では外からアメリカのナイソスが迫ったものの、そこからもうひと伸びして力強く突き放し完勝。直線先頭から押し切る横綱相撲で、日本の年度代表馬として格の違いを見せつけた。

【全着順】

1着 フォーエバーヤング・日 坂井瑠星

2着 ナイソス

3着 タンバランバ

4着 ビショップスベイ

5着 ルクソールカフェ・日 J.モレイラ

6着 サンライズジパング・日 O.マーフィー

7着 ムハリー

8着 バニシング

9着 ラトルンロール

10着 アミーラトアルザマーン

11着 サンダースコール

12着 ネバダビーチ

13着 ハキート

出走取消 スターオブワンダー