　ナイソスを送り出した名伯楽ボブ・バファート調教師は、世界最高賞金レースの結果を冷静に受け止めた。「2着ではそれほど満足できない」と勝負の厳しさを口にしながらも、「ナイソスはしっかり力を発揮してくれた。フォーエバーヤングは本当に強い馬だ」と勝ち馬への敬意を示した。

2着　ナイソス
ボブ・バファート調教師
「このレースはケンタッキーダービーのようなものだね。勝たなければ、2着ではそれほど満足できない。ただ、ナイソスがしっかり力を発揮してくれたのは良かった。フォーエバーヤングは本当に強い馬だと思う」

　レース結果、詳細は下記のとおり。

　現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第9R・サウジカップ（G1・ダート1800m・1着賞金1000万ドル＝約15億円）は、坂井瑠星騎乗、フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）が優勝した。2着にナイソス（牡5・B.バファート）、3着にタンバランバ（せん6・H.アルジェハニ）が入った。勝ちタイムは1分51秒02（良）。

　日本から参戦したルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行）は5着、サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子）は6着となった。

横綱相撲で押し切る
　昨年のブリーダーズカップクラシック制覇以来の休養明けで臨んだフォーエバーヤングが、サウジカップ史上初となる連覇を堂々達成した。スタートは五分に決めると先行争いに加わり、2列目インで流れに乗る形。道中は馬群の中で脚を温存し、勝負どころでは最内ラチ沿いのスペースを鋭く突いて進出した。直線では外からアメリカのナイソスが迫ったものの、そこからもうひと伸びして力強く突き放し完勝。直線先頭から押し切る横綱相撲で、日本の年度代表馬として格の違いを見せつけた。

【全着順】
1着　フォーエバーヤング・日　坂井瑠星
2着　ナイソス
3着　タンバランバ
4着　ビショップスベイ
5着　ルクソールカフェ・日　J.モレイラ
6着　サンライズジパング・日　O.マーフィー
7着　ムハリー
8着　バニシング
9着　ラトルンロール
10着　アミーラトアルザマーン
11着　サンダースコール
12着　ネバダビーチ
13着　ハキート
出走取消　スターオブワンダー