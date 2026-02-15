【サウジカップ】ルクソールカフェ健闘5着…モレイラ「ゲートは少し不運」
フォーエバーヤングが歴史的連覇を達成したサウジカップで、ルクソールカフェもまた世界の強豪相手に見せ場を演じた。ゲートで不運がありほぼ最後方からとなったが、スルスルとポジションを押し上げ、直線では力強く末脚を伸ばして5着に入線。勝負圏には届かなかったが、最後まで衰えない伸びは国際舞台でも通用する能力を示す内容だった。モレイラ騎手は「彼のパフォーマンスには大変満足しています」と健闘を称え、日本のファンへの感謝を口にした。
5着 ルクソールカフェ
J.モレイラ騎手
「ルクソールカフェはとても良く走ってくれました。ゲートは少し不運でしたが、直線では力強く伸びてくれましたし、彼のパフォーマンスには大変満足しています。応援してくれた日本のファンの皆様、ありがとうございました」
レース結果、詳細は下記のとおり。
現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第9R・サウジカップ（G1・ダート1800m・1着賞金1000万ドル＝約15億円）は、坂井瑠星騎乗、フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）が優勝した。2着にナイソス（牡5・B.バファート）、3着にタンバランバ（せん6・H.アルジェハニ）が入った。勝ちタイムは1分51秒02（良）。
日本から参戦したルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行）は5着、サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子）は6着となった。
【サウジカップ】スムーズに運ぶも直線ひと押し利かず…サンライズジパングは6着横綱相撲で押し切る
昨年のブリーダーズカップクラシック制覇以来の休養明けで臨んだフォーエバーヤングが、サウジカップ史上初となる連覇を堂々達成した。スタートは五分に決めると先行争いに加わり、2列目インで流れに乗る形。道中は馬群の中で脚を温存し、勝負どころでは最内ラチ沿いのスペースを鋭く突いて進出した。直線では外からアメリカのナイソスが迫ったものの、そこからもうひと伸びして力強く突き放し完勝。直線先頭から押し切る横綱相撲で、日本の年度代表馬として格の違いを見せつけた。
【全着順】
1着 フォーエバーヤング・日 坂井瑠星
2着 ナイソス
3着 タンバランバ
4着 ビショップスベイ
5着 ルクソールカフェ・日 J.モレイラ
6着 サンライズジパング・日 O.マーフィー
7着 ムハリー
8着 バニシング
9着 ラトルンロール
10着 アミーラトアルザマーン
11着 サンダースコール
12着 ネバダビーチ
13着 ハキート
出走取消 スターオブワンダー