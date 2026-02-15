世界の実力馬がそろった芝中距離戦で、日本馬シンエンペラーがしぶとい伸びを見せて4着に入った。道中は中団を追走、直線では外から脚を伸ばして上位に迫る走り。前半は進み切れない面を見せたものの、最後まで粘り強く伸びて存在感を示した。坂井騎手は「メンバーも強い中でよく頑張ってくれました」と健闘を称えた。

4着 シンエンペラー

坂井瑠星騎手

「追い切りの段階では非常にいいなと思っていましたが、返し馬の感じから前半進んで行けないような雰囲気で、その通りの競馬になりました。もう少しいいスタートを切れていたら違ったのかなと思いましたが、メンバーも強い中でよく頑張ってくれました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第7R・ネオムターフカップ（G1・芝2100m・1着賞金180万ドル＝約2億7000万円）は、O.マーフィー騎乗、ロイヤルチャンピオン（せん8・K.バーク）が優勝した。2着にファクトゥールシュヴァル（せん7・J.レニエ）、3着にシュルヴィー（牝5・G.ボーウィー）。勝ちタイムは2分06秒22（良）。

日本から参戦したシンエンペラー（牡5・栗東・矢作芳人）は4着、ヤマニンブークリエ（牡4・栗東・松永幹夫）は5着、アロヒアリイ（牡4・美浦・田中博康）は7着となった。

【ネオムターフカップ】ヤマニンブークリエ堂々逃走、見せ場十分の5着…松永幹師「本当にいい内容だった」

ネオムターフカップ・ロイヤルチャンピオンとO.マーフィー騎手 (C)Jockey ​Club ​of ​Saudi ​Arabia ​/​ ​Mathea ​Kelley

ロイヤルチャンピオンが突き抜け圧勝

好スタートを決めたヤマニンブークリエがハナを奪い、レースの主導権を握った。シンエンペラーは馬群の中団で折り合いに専念し、アロヒアリイはさらに後方から脚を温存する構え。淡々とした流れのまま隊列に大きな変化はなく直線へ向かうと、逃げたヤマニンブークリエが見せ場十分の粘り腰を発揮した。しかし、勝負どころで脚を伸ばしたシンエンペラーがしぶとく追い上げて4着に入り、ヤマニンブークリエは粘り込み5着。後方待機のアロヒアリイは見せ場を作れず7着に終わった。勝利したのは8歳馬ロイヤルチャンピオン。直線で鋭い切れ味を発揮して一気に突き抜け、能力の高さを示していた。

【全着順】

1着 ロイヤルチャンピオン

2着 ファクトゥールシュヴァル

3着 シュルヴィー

4着 シンエンペラー・日 坂井瑠星

5着 ヤマニンブークリエ・日 横山典弘

6着 シラウィ

7着 アロヒアリイ・日 岩田望来

8着 ダイレクトセキュリティ

9着 ファントムフライト

10着 ボリドポート

11着 ガレン