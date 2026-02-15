WATWING八村倫太郎、ヘアに合わせたオレンジコーデ ハプニングにも「愛しい」「キュートアグレッション」の声【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
◆八村倫太郎、ヘアスタイルに合わせたオレンジコーデ
八村は、オレンジヘアに合わせたオレンジのマフラーを主役にしたスタイリングを披露。観客へクッションを投げる場面で、上手く届かず頭をかいて照れ隠しする姿に「可愛すぎ」「ハプニングも味方にする才能」「らしさ全開」「貴重な姿見れた」「キュートアグレッション」といった声が寄せられた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられた。（modelpress編集部）
