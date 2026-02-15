おうし座は「タンスの肥やしがお宝に」 12星座もっちぃ占い｜2/16〜2/22

2/16（月）〜2/22（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：20日（金）は「ここイチバンの勝負事にチャレンジ」

牡羊座のあなたは、ここイチバンの勝負事がまとまりやすい星回りです。20日（金）は、うまくいくかどうかわからないギリギリの挑戦、しっかり挑んでください☆

また、誰かとお話をしたいという欲求がとっても強くなりそうな1週間です。マシンガントークで発散してOKですが、19日（木）だけは「ここだけの話」はナシで。秘密が漏れやすいかも♭

💰 牡牛座：22日（日）は「タンスの肥やしがお宝に化ける」

牡牛座のあなたは、22日（日）にずっと前に買って眠らせていたアレに、意外な価値が見つかる日。タンスの肥やしが、まさかのお宝に化けるかもしれません！

週の半ばは、なんだか前に進まないなぁとモヤモヤしそう。19日（木）は周囲に置いていかれる気分になるかもですが、完全に気のせいです☆

💼 双子座：17日（火）は「新月から新たなサイクルに」

双子座のあなたは、17日（火）の新月にお仕事に関する新しいサイクルが始まりそうな予感です。何かいいことがはじまるかもしれない、という期待に胸をふくらませて過ごしましょう！

また、時刻表の見間違いや連絡の行き違いで、ほんの少しだけ遅刻をしてしまいやすいときです。16日（月）は、気心知れた相手との約束でも、時間を守ることを意識して♪

🤝 蟹座：19日（木）は「好きピに会うならこの日」

蟹座のあなたは、19日（木）に大切な人との絆が一気に深まりそうな予感です。特に恋愛運が垂直上昇中！ 好きピと会うなら絶対にこの日。目が合うだけで何かが始まっちゃうかも♪

22日（日）は、胃袋のブラックホール化に注意！ 「限定スイーツ」の文字を見ると、お財布の紐がちぎれ飛ぶかもしれません♭

💼 獅子座：20日（金）は「好きなものに囲まれて働くが吉」

獅子座のあなたは、デスクの上にアクスタなど楽しいグッズを並べて、モチベーションを上げながらお仕事をしましょう。20日（金）は好きなものに囲まれてお仕事をするだけで、いいことがあります☆

人の意見を気にしすぎて空回りしてしまうことがあるかもしれません。18日（水）は特に、誰かの意見はBGMくらいに聞き流してOKです♪

💼 乙女座：22日（日）は「仕事の妄想が膨らむ」

乙女座のあなたは、22日（日）にお風呂の中で「あ、これやりたいかも！」って仕事の妄想が膨らみそう★ 目の前のタスクは忘れて、未来の野望だけニヤニヤ描いて。

21日（土）は、何に使ったのかわからないお金が出ていきそうな星回りです。出費の管理にはしっかり力を注いでください。この日は普段もらわないお店でもレシートをもらうのが◎です。

🤝 天秤座：17日（火）は「後のキーパーソンとなる人とつながる」

天秤座のあなたは、新しい出会いがたくさんありそうな1週間です。特に17日（火）はお仕事に関する出会い運が良好で、後々キーパーソンになる人との縁がつながるかもしれませんよ☆

21日（土）は要注意の星回りです。ついつい見栄を張って余計な出費をしてしまうことがあるかもしれません。人の前でお財布を開くときには、しっかり自分を律するようにしてください。

🤝 蠍座：19日（木）は「親密な関係を築ける」

蠍座のあなたは、19日（木）が人と親密な関係を築くことができるときです。普段はなかなか言い出しにくい本音を伝えるならこの日が良いでしょう。

また、うっかり買い忘れていたものや、忘れかけていた請求書に驚かされることがあるかもしれません。特に16日（月）は、突然の出費に備えて節約する心を大切にしてください。

🤝 射手座：20日（金）は「人間関係における種まきの日」

射手座のあなたは、20日（金）が人間関係における種まきで重要なときです。この日に売った恩は、大輪の花を咲かせて未来のあなたを幸せにしてくれるでしょう。

道の看板や電車の広告など、リアルな生活の中で目にする物欲刺激装置が、無駄遣いのタネになるかもしれません。特に22日（日）は、無駄遣いしがちな店の前は通らないほうがいいかも♪

🤝 山羊座：22日（日）は「久しぶりの再会がパワーに」

山羊座のあなたは、心の栄養になる人付き合いを大切にしましょう。22日（日）は、しばらく会っていない大好きな人と再会すると、これからしばらく頑張れる気持ちになります♡

ぼーっとしているわけじゃなくても、何をしていたのかわからないうちに時間が過ぎてしまうことがありそうな1週間です。19日（木）は、計画性をいつもより重視してください。

💼 水瓶座：17日（火）は「頑張ったことが結果につながる大吉デー」

水瓶座のあなたは、17日（火）に頑張ったことが予想外の方向から結果につながりそうな大吉デーです。どういう利益があるかわからない努力も、きっと何かに繋がっていきます！

18日（水）は、買い物が空振りしやすい星回り。「中身は開けてのお楽しみ」系のアイテムはハズレを引く予感♭ 福袋的な運試し購入は、来週までステイが吉です。

🤝 魚座：19日（木）は「不意打ちの褒め言葉に胸キュン」

魚座のあなたは、19日（木）に不意打ちの褒め言葉でキュンとするかも♡ 謙遜やお世辞センサーはオフにして、その言葉を栄養として丸ごと吸収しちゃいましょう！

また、入った分だけ使ってしまう1週間ですがお金の流れはよくなりそうです。ただし、20日（金）だけはバランスを崩す大きめの出費欲がやってきますので気をつけて♪

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X