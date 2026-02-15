MARY QUANT ESSENTIALS春限定ハンドクリームが登場♡
MARY QUANT ESSENTIALSシリーズから、春にぴったりの限定ハンドクリームが登場。2026年2月17日（火）より、「サクラ スウィート」と「グリーン ティー」の2種の香りが数量限定で発売されます。毎日のケアタイムを彩るご褒美としてはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめのアイテムです♡
春を感じる2つの香り
ハンド クリーム〈ハンドクリーム〉
価格:各2,200円（税込）
・サクラ スウィートの香り
上品でかわいらしい甘さが広がる、気持ちを落ち着かせる香り。春の訪れを感じさせるやわらかな印象です。
・グリーン ティーの香り
爽やかですっきり軽やか。リラックスできる清潔感あふれる香りが魅力です。
ピタッと肌を包み込むようなしっとり感のあるクリームで、ふっくらとうるおいのある手肌へ整えます。
内容量:30g（数量限定）
うるおい続く美容成分
1.保湿効果…アルガンオイル※1、アセチルヒアルロン酸Na※2
うるおいがすみずみまで浸透※し、閉じこめることでしっとりとした手肌に整えます。
※角質層まで
2.皮膚保護作用…シラン根エキス※2、吸着型ヒアルロン酸※3
肌表面にうるおいを守る膜をつくるシラン根エキス※2と、洗っても落ちにくい吸着型ヒアルロン酸※3を配合。ダブルのうるおいベースで長時間キープします。
3.明るく透明感のある肌へ…ヒメフウロエキス※2
くすみ※を防ぎ、明るく透明感のある手肌へ導きます。
※乾燥による
4.撥水成分…トリメチルシロキシケイ酸※4
肌にピタッと密着し、乾燥や水仕事などのダメージから守ります。
※1…アルガニアスピノサ核油（エモリエント成分）
※2…保湿成分
※3…ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）
※4…皮膜剤
春の香りを手元にまとって♡
気分までふわりと明るくしてくれる春限定の香り。うるおいと心地よさを兼ね備えたMARY QUANT ESSENTIALSのハンドクリームは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。
数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♪