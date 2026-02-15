MARY QUANT ESSENTIALS春限定ハンドクリームが登場♡

MARY QUANT ESSENTIALSシリーズから、春にぴったりの限定ハンドクリームが登場。2026年2月17日（火）より、「サクラ スウィート」と「グリーン ティー」の2種の香りが数量限定で発売されます。毎日のケアタイムを彩るご褒美としてはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめのアイテムです♡

春を感じる2つの香り

ハンド クリーム〈ハンドクリーム〉



価格:各2,200円（税込）

・サクラ スウィートの香り

上品でかわいらしい甘さが広がる、気持ちを落ち着かせる香り。春の訪れを感じさせるやわらかな印象です。

・グリーン ティーの香り

爽やかですっきり軽やか。リラックスできる清潔感あふれる香りが魅力です。

ピタッと肌を包み込むようなしっとり感のあるクリームで、ふっくらとうるおいのある手肌へ整えます。

内容量:30g（数量限定）

うるおい続く美容成分

1.保湿効果…アルガンオイル※1、アセチルヒアルロン酸Na※2

うるおいがすみずみまで浸透※し、閉じこめることでしっとりとした手肌に整えます。

※角質層まで

2.皮膚保護作用…シラン根エキス※2、吸着型ヒアルロン酸※3

肌表面にうるおいを守る膜をつくるシラン根エキス※2と、洗っても落ちにくい吸着型ヒアルロン酸※3を配合。ダブルのうるおいベースで長時間キープします。

3.明るく透明感のある肌へ…ヒメフウロエキス※2

くすみ※を防ぎ、明るく透明感のある手肌へ導きます。

※乾燥による

4.撥水成分…トリメチルシロキシケイ酸※4

肌にピタッと密着し、乾燥や水仕事などのダメージから守ります。

※1…アルガニアスピノサ核油（エモリエント成分）

※2…保湿成分

※3…ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

※4…皮膜剤

春の香りを手元にまとって♡

気分までふわりと明るくしてくれる春限定の香り。うるおいと心地よさを兼ね備えたMARY QUANT ESSENTIALSのハンドクリームは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♪