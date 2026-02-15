元ＳＫＥ４８の高柳明音（３４）が１５日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡ ＰＬＥＡＳＵＲＥ ＰＬＡＥＳＵＲＥで「１ｓｔ ＬＩＶＥ『Ｂｒｉｇｈｔ Ｓｏｕｎｄ』」を開催した。

高柳は、２４年に大盛況だった１５周年記念ライブを東京、名古屋で開催しており、２５年に本格的に歌手活動を始動してから初のソロライブ。自身が作詞した新曲「Ｂｒｉｇｈｔ Ｓｏｕｎｄ」を初披露した。

「アイドルは卒業したけど、みんなの中ではアイドルという存在でいられたらいいなという思いも込めて、永遠のアイドルである松田聖子さんの曲を入れたいと思った」。カバーでも「赤いスイートピー」を熱唱した。

さらに、ＳＫＥ４８の「チョコの奴隷」、「ごめんねＳＵＭＭＥＲ」、「青空片想い」などを歌唱。グループ時代は複数人で歌うことが当たり前だったが、今はソロということで「めちゃくちゃプレッシャーです。私一人で楽しませなければいけないので」とステージに立つ心境を明かした。

昼夜２公演で５００人を動員。昼公演では約８０分でアンコールを含め全１２曲を歌い切った。ミニアルバム（タイトル未定）のリリースもファンの前で発表し、ソロアーティストとしての活動は加速する。「いつかＺｅｐｐに立ちたい。一つずつ目標としてかなえていきたい」と見据えた。