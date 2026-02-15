「護国顔」だと思う20代男性俳優ランキング！ 2位「眞栄田郷敦」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『護国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介。護国顔は、強さと包容力を兼ね備えた、国を護る軍人のような男前な顔立ちを指します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位は、眞栄田郷敦さんです。
2000年生まれの眞栄田さんは2019年に俳優デビューを飾ると、その後は『東京リベンジャーズ』シリーズや『ブルーピリオド』などの映画に出演を果たしました。日本を代表する俳優として活躍し続けた千葉真一さんの次男としても知られ、護国顔のような男らしい強さと包容力を大いに感じさせます。
アンケート回答では、「顔から強さがにじみ出ているから」（20代男性／青森県）、「芯の強さや覚悟が感じられる男前な顔立ちです」（50代女性／広島県）、「美形だけど強面の顔立ちだから」（30代女性／東京都）、「骨格のはっきりした男前な顔立ちで、強さと迫力があります。同時に落ち着いた雰囲気もあり、国を護る存在として信頼できる『護国顔』だと感じました」（20代男性／静岡県）などの声が集まりました。
1位は、新田真剣佑さんでした。
1996年生まれの新田さんは、2位の眞栄田さんの実兄。ハリウッド映画で主演を飾るなど国内外で活躍しており、Netflixの実写ドラマ版『ONE PIECE』ではロロノア・ゾロ役に抜てきされました。鍛え上げられた肉体と強いまなざしには、安心感と力強さを醸し出す魅力が詰まっています。
アンケート回答者からは、「お父さんもそうですが、強そうで愛国心がありそうなところ」（40代男性／埼玉県）、「圧倒的フィジカルと彫刻的骨格で、強さの中にある静けさも感じる、護国顔だと思うからです」（60代男性／愛知県）、「体格と顔つきに強さと包容力の両方を感じるから」（30代女性／石川県）、「男顔で頼りがありそうな雰囲気が魅力的です。日本代表の顔ですね」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：眞栄田郷敦／75票
2位は、眞栄田郷敦さんです。
アンケート回答では、「顔から強さがにじみ出ているから」（20代男性／青森県）、「芯の強さや覚悟が感じられる男前な顔立ちです」（50代女性／広島県）、「美形だけど強面の顔立ちだから」（30代女性／東京都）、「骨格のはっきりした男前な顔立ちで、強さと迫力があります。同時に落ち着いた雰囲気もあり、国を護る存在として信頼できる『護国顔』だと感じました」（20代男性／静岡県）などの声が集まりました。
1位：新田真剣佑／84票
1位は、新田真剣佑さんでした。
1996年生まれの新田さんは、2位の眞栄田さんの実兄。ハリウッド映画で主演を飾るなど国内外で活躍しており、Netflixの実写ドラマ版『ONE PIECE』ではロロノア・ゾロ役に抜てきされました。鍛え上げられた肉体と強いまなざしには、安心感と力強さを醸し出す魅力が詰まっています。
アンケート回答者からは、「お父さんもそうですが、強そうで愛国心がありそうなところ」（40代男性／埼玉県）、「圧倒的フィジカルと彫刻的骨格で、強さの中にある静けさも感じる、護国顔だと思うからです」（60代男性／愛知県）、「体格と顔つきに強さと包容力の両方を感じるから」（30代女性／石川県）、「男顔で頼りがありそうな雰囲気が魅力的です。日本代表の顔ですね」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)