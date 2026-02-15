卓越した演技を見せる表現者から、広い海を旅する魚まで。全く異なる分野を結びつける「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？語彙の引き出しをフル回転させて、正解を導き出しましょう！

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！

今回は、華やかなエンターテインメントの世界から、自然界の驚異まで、幅広いジャンルの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

め□□う
か□□う
は□□う
せ□□

ヒント：マグロなどが広い海を泳ぎ続けることを何と呼ぶ？

正解：いゆ

正解は「いゆ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いゆ」を入れると、次のようになります。

めいゆう（名優）
かいゆう（回遊）
はいゆう（俳優）
せいゆ（製油）

卓越した演技を披露する「名優」や「俳優」の中に、大海原を泳ぐ魚の生態である「回遊」や、油を精製するプロセスを指す「製油」が隠れていました。全く異なる事柄が、たった2文字のひらがなで結ばれていることに気づいた時の発見は、日常の視点を少しだけ豊かにしてくれますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)