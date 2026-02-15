天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史学者で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

ドラマでは勝家によって斬られた信勝

大河ドラマ『豊臣兄弟！』第６回は「兄弟の絆」。

その中で柴田勝家が織田信長の弟・信勝（かつては信行とよく表記）の謀反の企てを信長へ報告。

寝所に信長を殺すためにやってきた信勝が、逆に勝家によって斬り殺される…という場面が描かれていました。

しかし現代まで残る史料では、「勝家が信勝を直接斬った」という話は伝わっていません。

史料に残された「信勝の最期」

たとえば『信長公記』（信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記）には、信勝殺害の場面は次のように描かれています。



先ず、信長は仮病を装い、信勝を清洲城に誘い出す（信勝の母と勝家が清洲に見舞いに行くことを信勝に勧める）。

信勝が見舞いに行くと、清洲城の北櫓、天守閣の次の間で信勝を待っていたのは、信長の臣・河尻秀隆と青貝某でした。この両人によって信勝は殺害されたと『信長公記』にはあるのです。

『信長記』（江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵が著した信長の伝記）には討手は『信長公記』よりも多く記載されています。

こちらで討手に選ばれたと記されているのは「山口飛騨守、長谷川橋介、河尻青貝」の３人。

信長の寝所にて信勝を殺害する手筈だったのですが、青貝が焦り信勝を討ち漏らしたため、信勝は母親がいる部屋に向けて逃走。

しかし廊下にて池田勝三郎（恒興。母は信長の乳母）に捕まり刀で３度刺され殺害されるのです。

史料によって若干の違いが

さらに『織田軍記』（江戸時代初期に成立した信長に関する戦記。著者は遠山信春）では、清洲城の天守の次の間で信勝を待ち構えていたのは「山口飛騨守、長谷川橋介、河尻、青貝」の４人。

彼らは信長から拝領した「小志津」の刀で信勝に斬り付けます。

しかし、信勝はそれを切り抜けて、母がいる「御座所」に向けて逃走。が、その途中で池田勝三郎に押し倒され「三刀」にて信勝は殺されるのでした。

信長関係の史料によって信勝殺害の場面は若干違いがあることが分かります。

勝家がどう関わっていたかというと…

しかしこれら史料の中で最も信頼できるのは『信長公記』とされていますので、信勝を殺したのは河尻秀隆と青貝某と考えられます。

ちなみに柴田勝家は当初は信勝に仕えていましたが、その頃は信長に心を寄せていました。信勝が若衆の津々木蔵人を重んじ、勝家を蔑ろにしたので無念に感じた勝家は信長に「信勝謀反」を言上したのです（『信長公記』）。

それを聞いた信長は信勝殺害を決断するのですから、勝家は間接的ではありますが、信勝殺害に関わっていたことになります（また信勝に清洲に見舞いに行くように勧めた１人は勝家でした）。

なお信長と信勝の母（土田御前）も見舞いに行くよう勧めています。

想像を逞しくすると、彼女ももしかしたら、清洲で何が起こるかを知っていたのかもしれません。