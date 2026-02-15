53歳。社員になって厚生年金に加入すると、将来もらえる年金はどれくらい増えますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、社員になって厚生年金に入ると将来年金がどのぐらい増えるのか、という質問です。
社員になって厚生年金に加入した場合、将来もらえる厚生年金はどれくらい増えるのでしょうか。現在53歳で、あと5年くらいは働きたいと考えています」（花いちごさん）
老齢厚生年金の金額は、厚生年金の加入期間と、その間の給与・賞与（総報酬月額相当額）をもとに計算される仕組みです。
今後、花いちごさんが社員として厚生年金に加入すると、過去の加入期間に新しい加入期間が上乗せされます。その分、老齢厚生年金の受給額も増えることになります。
花いちごさんは過去に約9年半厚生年金に加入していて、今後さらに5年働く予定とのことですので、単純に考えると厚生年金の加入期間は合計で約14年程度になります。加入期間が長くなること自体が、将来の年金額を増やす要素になります。
ただし、「実際にいくら増えるか」は、加入期間だけでなく、働いている間の給与水準（総報酬月額相当額）によって大きく変わります。収入が高いほど保険料も増えますが、その分、将来の老齢厚生年金も増える仕組みです。
ご自身のケースでどれくらい上乗せになるかを知りたい場合は、年金事務所で加入記録をもとに見込み額のシミュレーションをしてもらうと安心です。
また、社員として厚生年金に加入することは、将来の年金だけでなく、健康保険の保障（病気やけがで働けなくなったときの給付など）が手厚くなる面もあります。年金額の増加だけでなく、保障全体を含めて検討するとよいでしょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
