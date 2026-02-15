バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「東京都のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「東京ばな奈『見ぃつけたっ』」を抑えた1位は？【2026年調査】
自分へのご褒美や特別なギフト需要が高まるこの時期、見た目の華やかさと確かな味わいを兼ね備えたスイーツが注目を集めています。数ある名店の中でも、ギフトとして圧倒的な支持を集める逸品はどれなのでしょうか？
All About ニュース編集部は2月6〜7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地スイーツ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「東京都のご当地スイーツ」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名ですからね、安心できる」（40代男性／東京都）、「都民も普段から買うくらい美味しいので選びたいです。いつ行っても限定品があって飽きないのも良いです」（40代女性／東京都）、「ちゃんとしたバナナ風味だけでなく、バナナの形をしている、絶対にバナナスイーツだと誇れるからであります」（50代男性／新潟県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「パッケージもおしゃれなので喜んでくれそう」（40代女性／神奈川県）、「知名度が高く、味も安定しているため多くの人に喜ばれやすいと思ったから」（30代男性／富山県）、「かわいくて個包装のため配れるところも良いと思いました」（40代女性／その他）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：東京ばな奈「見ぃつけたっ」（東京ばな奈ワールド）／41票2位は、東京土産の代名詞ともいえる「東京ばな奈『見ぃつけたっ』」でした。ふんわりとしたスポンジケーキの中に、丁寧に裏ごしされたバナナの果実を使用したバナナカスタードクリームがたっぷりと詰まっています。その優しい味わいと、バナナを模した愛らしいフォルムは、大切な人へのちょっとしたギフトとしても親しまれています。
1位：シュガーバターサンドの木（シュガーバターの木）／42票1位に輝いたのは、「シュガーバターサンドの木」でした。独自ブレンドしたシリアル生地にバターをたっぷりと塗り込み焼き上げた、サクサクの食感が特徴。中にはミルキーなホワイトショコラがサンドされており、素材のうまみが調和したぜいたくな味わいは、バレンタインやホワイトデーの贈り物として高い支持を獲得しました。
