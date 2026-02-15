現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演中の大東駿介のコメントが公開された。

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

大東が演じるのは、織田家家臣の前田利家。自身の役柄について大東は、「“かぶき者”のイメージが強い利家ですが、史料を調べると、さまざまな側面と広い視野を持った人物だったことがよく分かりました」と分析。「家を守るため、みずから家計の計算をしていたという話からは、『自分が今やるべきことをしっかりやればいい』と、僕自身も利家に励まされている気持ちにもなりました」と語り、「枠にとらわれないエネルギーを持っていて、まるで少年漫画の主人公のようです。今年一年、利家に人生指南をしてもらうつもりで臨んでいます」と意気込みを明かした。

豊臣兄弟を演じる仲野と池松については、「本当の兄弟のように見えるほど強い信頼関係を感じます」と絶賛。「たたずまいからもお互いをリスペクトしているのが伝わってきますし、2人が作り上げる“豊臣兄弟”は、チャーミングかつ熱量に満ちています」と語った。そんな兄弟に対する利家の態度を“ツンデレ”と表現し、第6回でのまつ（菅井友香）とのやりとりを挙げ、「これはすでに藤吉郎を認めているからこそのセリフだと思います」と関係性の変化に触れている。

主演の仲野については、「人としてすごく魅力的です。彼の持つ熱量が、僕の目にはきらめくように映ります」と語り、以前の共演時から「この人はいずれ大河ドラマの主演を務めるだろう」と感じていたことを明かした。「純度の高いエネルギーを一つのシーンに濃縮しているのは、太賀君らしいなと思います。彼の演技にしっかり応えたいという思いで、僕も役と向き合っています」と厚い信頼を寄せた。

また、撮影で印象に残っていることとして、第5回で描かれた御前大試合での殺陣を挙げた。「5メートルの槍を振り回していた」という逸話を持つ利家の豪快さと繊細さを表現するため、公園で木の棒を使った稽古を重ねたという。「本番になると池松君の動きがめちゃくちゃ速くて（笑）。緊張感が高まりましたが、本番で到達点まで連れていってくれるのはさすがだなと思いました」と振り返り、「小細工なしの“会心の一撃”を藤吉郎にお見舞いしたかったので、殺陣指導の先生と相談し、利家らしい殺陣をつくりました」と裏話を明かした。

