「結果は希望通りにはいかなかった」G大阪のドイツ人指揮官が唇を噛む。不運が重なるも健闘した選手を称える「一人ひとり犠牲になって、最後の最後まで頑張った」