◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子デュアルモーグル決勝(大会10日目/現地15日)

2人が同時に滑ってトーナメント方式で行う新種目デュアルモーグル。モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真選手は決勝まで進出し、ミカエル キングズベリー選手（カナダ）と対戦。レースは序盤高いエアを見せるなど堀島選手がリード。しかし中盤でバランスを崩すと、ターンが大きく乱れ立て直せず。金メダルには惜しくも届きませんでしたが、今大会2つ目のメダルとなる銀メダルを獲得しました。

表彰台に上がる時はVサインで笑顔。メダル獲得に「まずは最後失敗したこと。しっかりとゴールまで滑りきれなかったのは、すごく悔しい思い。本当にキングズベリー選手の意地を見たなと。強い気持ちを持って挑めたと思いますけど、それを上回ってくる正確なターンや冷静さが勝敗を分けたかなと思います。オリンピックという舞台で苦い経験、どんな強い力で気持ちをやっていけば金メダルに届くだろうという想像力が湧く1日になった。（今日の試合は）本当に銀メダルまで来るのも簡単ではなかった。最後、1勝できるかどうかまで来られたのは上出来かなと思います」とコメントしています。

【男子デュアルモーグル日本勢の結果】

◇1回戦

島川拓也 20−15 エリオット バイヤンクール（カナダ）

藤木豪心 16−19 ジャクソン ハービー（オーストラリア）

西沢岳人 13−22 マット グレアム（オーストラリア）

◇2回戦

島川拓也 35−DNF ジュリアン ビール（カナダ）

堀島行真 35−DNF ニック ペイジ（アメリカ）

◇準々決勝

島川拓也 19−16 ウォルター ウォールバーグ（スウェーデン）

堀島行真 26−9 ディラン ワルチック（アメリカ）

◇準決勝

島川拓也 2−33 ミカエル キングズベリー（カナダ）

堀島行真 21−14 マット グレアム（オーストラリア）

◇3位決定戦

島川拓也 15−20 マット グレアム（オーストラリア）

◇決勝堀島行真 5−30 ミカエル キングズベリー（カナダ）