【スノーボード】木俣椋真と長谷川帝勝が決勝進出 ビッグエア・金の木村葵来は予選敗退 男子スロープスタイル【ミラノ・コルティナ五輪】
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選2回目(大会10日目/現地15日)
日本勢は木俣椋真選手と長谷川帝勝選手の2選手が決勝進出を果たしました。
男子ビッグエア・金メダルの木村葵来選手、同銀メダルの木俣選手、そして長谷川選手の3選手が出場した男子スロープスタイル。なお荻原大翔選手はケガで欠場となりました。
予選は2回滑り、上位12名が決勝進出となります。木村選手は1回目を終えて69.20点で8位につけますが、2回目は最後のジャンプで着地に失敗。1回目の得点が採用され、14位で予選敗退となりました。
木俣選手は1回目73.18点で5位と好発進すると、2回目はさらに得点を上げて80.83点。4位で決勝進出を決めています。
長谷川選手は1回目、手を突く場面があるなど乱れて21位で予選突破圏外。それでも勝負をかけて臨んだ2回目はすべてのジャンプを決めきり72.03点。9位に入り逆転で決勝進出しました。
決勝は現地18日に行われる予定です。▽結果
1.デイン・ミンギス(ニュージーランド) 86.06
2.マーカス・クリーブランド(ノルウェー) 81.86
3.マーク・マクモリス(カナダ) 81.81
4.木俣椋真 80.83
9.長谷川帝勝 72.03
14.木村葵来 69.20