◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選2回目(大会10日目/現地15日)

日本勢は木俣椋真選手と長谷川帝勝選手の2選手が決勝進出を果たしました。

男子ビッグエア・金メダルの木村葵来選手、同銀メダルの木俣選手、そして長谷川選手の3選手が出場した男子スロープスタイル。なお荻原大翔選手はケガで欠場となりました。

予選は2回滑り、上位12名が決勝進出となります。木村選手は1回目を終えて69.20点で8位につけますが、2回目は最後のジャンプで着地に失敗。1回目の得点が採用され、14位で予選敗退となりました。

木俣選手は1回目73.18点で5位と好発進すると、2回目はさらに得点を上げて80.83点。4位で決勝進出を決めています。

長谷川選手は1回目、手を突く場面があるなど乱れて21位で予選突破圏外。それでも勝負をかけて臨んだ2回目はすべてのジャンプを決めきり72.03点。9位に入り逆転で決勝進出しました。

決勝は現地18日に行われる予定です。

▽結果1.デイン・ミンギス(ニュージーランド) 86.062.マーカス・クリーブランド(ノルウェー) 81.863.マーク・マクモリス(カナダ) 81.814.木俣椋真 80.839.長谷川帝勝 72.0314.木村葵来 69.20