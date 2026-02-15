「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・決勝」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

男子モーグル２大会連続銅メダルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝は決勝で第一人者のミカエル・キングズベリー（カナダ）に敗れ、銀メダルだった。

第２エアの手前でバランスを崩し、ジャンプしただけの形に。先にゴールしたが悔しがった。採点を待つ間はキングズベリーとハグして健闘をたたえ合った。

表彰式を終えた堀島は「まずは最後、失敗してしまったこと、ゴールまで滑り切れなかったのはすごく悔しい思い。本当にキングズベリー選手の意地を見たな、と。強い気持ちを持って挑めたと思ったが、それを上回ってくるような正確なターンと、冷静さが（相手に）少しあった。どんな強い力でやっていければ金メダルに届くんだろうっていうような、想像力が働くような今日一日になりました」と話した。

ただ、この日は初戦の２回戦で相手選手がコースを外れた後、堀島自身もバランスを崩して第２エアの後に転倒しかけ、後ろ向きでゴールする執念も見せた。「本当に簡単ではなかった。銀メダルまで来るのも簡単ではなかったので、最後１勝できるかどうかというところまで来られたのは、まずは今日一日の中では上出来なんじゃないかなと思ってます」と前向きに受け止めた。金こそ逃したが初めての銀メダル。「五輪という舞台でメダル圏内に入り続けるのはどれだけ難しいかは僕試合も分かっている。それを目指してきたがゆえに、金ではなかったけれども最低限のメダル獲得というところを常に頭に入れてやってきたのは形になってるんじゃないかなと思ってます」と受け止めた。

１２日のモーグルでは、２本目で大技・コーク１４４０を投入したものの点が伸びず、僅差ながら２大会連続の銅メダルだった。

１対１で競うデュアルモーグルが今大会から正式種目となった。２０１７年の世界選手権で、モーグルとデュアルでともに金メダルを奪取した堀島は、モーグル銅の雪辱と初代王者をかけて臨んだが、金メダルはならず。それでも五輪では自己最高の銀メダルを手にした。

◆堀島行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日、岐阜県池田町出身。小学４年生から本格的にモーグルを始める。池田中２年生の時にジュニアオリンピックカップで優勝。高校１年生からＷ杯に参戦した。岐阜第一高を経て、中京大に進学。１８年平昌五輪は１１位。２２年北京五輪銅メダル。２２年に結婚を発表し、長女も誕生している。トヨタ自動車所属。身長１７０センチ。