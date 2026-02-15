ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、スキージャンプ男子個人ラージヒル（ヒルサイズ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）が行われた。

１回目を終えて首位だった二階堂蓮（日本ビール）は２回目で伸ばせず銀メダルだった。優勝はスロベニアのドメン・プレブツ、銅メダルはポーランドのカツペル・トマシャクだった。

個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得していた二階堂が、初めての銀を手にして泣いた。うれしさからではない。「めっちゃ悔しい。悔し涙は久しぶり」。手をかけた金が、スルリと逃げていった。

１回目で１４０メートルの大ジャンプを見せて首位に立った。２位で追う世界王者のドメン・プレブツ（スロベニア）を７点、飛距離にして約４メートルも上回った。

金メダルへの期待が高まった２回目。直前にプレブツが、１４１メートル５０を飛んできた。これ以上飛んだら危険とされるラインを越えて、重圧をかけてきた。最終ジャンパーの二階堂がゲートに座って笑顔を見せる。緊張をほぐすルーチンを終え、滑り出した。

空中へ飛び出した直後だった。左の板がぶれ、「後半うまく伸ばしきれなかった」。勝つには約１４０メートルの飛躍が必要だったが、飛距離は１３６メートル５０。「自分の番が迫るにつれて緊張していった」。経験したことのない金への意識がわずかな狂いを生み、逆転された。

プレブツは今季直近のワールドカップ（Ｗ杯）１５戦で１１勝。初出場の新鋭が、大本命をギリギリまで追い詰めたことは胸を張っていい。「まだまだ未熟だと痛感した」。悔しい「銀」が、二階堂をさらに強くしてくれる。（福井浩介）