¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£±£³²ó¥È¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÇÕ¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡°Â²ÏÆâ¾­¡Ê£³£¶¡áº´²ì¡Ë¤Ï£µ£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ²÷¾¡¡££·Àï£²¾¡£²Ãå£³ËÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç£µ°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤·¤¿¡££³ÆüÌÜ£²£Ò¤Î¥³¡¼¥¹ÀêÍ­¤Ë¤è¤ëÂÔµ¡¹ÔÆ°°ãÈ¿¤Î¸ºÅÀ£·¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢½àÍ¥£²¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£

¡¡ÁêËÀ¤Î£²£±¹æµ¡¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤¯¤ÆÂ­¤ÇÉé¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡££Ó¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤âÈ´·²¡£µÜÅç¤Ç¤Ï£´Ç¯È¾¤Ö¤ê£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥½Ð¤Ø¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤Ç£µÆüÌÜ½àÍ¥¤ËÎ×¤à¡£