フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪４位入賞の宮原知子さん（２７）が、イタリア・ミラノでの最新ショットをアップした。

１５日にインスタグラムのストーリーズを更新し、街中を散策する様子を投稿。「佳純ちゃんと」「ミラノで会えて嬉しかったです〜」とフジテレビのスペシャルキャスターを務める卓球女子３大会連続メダリスト・石川佳純さんとの２ショットをアップ。フィギュア男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨氏を指導したステファン・ランビエル氏との自撮りなども掲載した。

宮原さんは２０１５年世界選手権銀メダル。１４〜１７年に全日本選手権で４連覇を飾るなど日本のエースとして活躍。２４年から日本スケート連盟の理事に就任している。

同連盟のＳＮＳでは１０日に「高木美帆選手の応援に駆けつけました！宮原知子理事」とスピードスケートを観戦する姿が公開され、フォロワーから「理事！お久しぶりの知子さん、笑顔がステキ」「理事さんになられてたんですね」「さっとん！理事さんとは！立派になられた」「理事のご貫禄」「さらに美しくなられましたね」と驚きの声が上がっていた。