70歳・渡辺正行、剣道で“とんでもない事”成し遂げ大反響 「すごすぎる！」「化け物じゃねえか」…七段に昇段
お笑いタレントの渡辺正行（70）が15日、「剣道まっしぐら！」のXを通じ、七段昇段を発表した。
【写真】渡辺正行、剣道七段に昇段 ポーズを決める
Xでは「リーダー渡辺正行 2026年2月14日に行われた七段審査会にて…なんと七段に昇段することができました」と明らかにし、「おめでとうございます」と祝福。「次のロケはお祝いです」と伝えた。
合格者発表の前でポーズを決める渡辺の写真も披露した。
剣道七段は「剣道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者」とされ、ファンからは「リーダーすごすぎる！」「すげぇ！7段はほぼ現実的な最高位！」「化け物じゃねえか」と大反響。福岡で活躍する芸人で剣道有段者のゴリけんは「剣道をしている者にとって7段はとんでもない事です!!」と祝福コメントを寄せた。
