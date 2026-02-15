元SKE48のタレントで名古屋スポーツ広報大使などを務める須田亜香里は2月10日、Instagramを更新。自身の入浴シーンを写真で公開した。

須田は「少し前に放送された中京テレビ『キャッチ！』」と切り出し「温泉にも自然にも食にも人にも癒される最高のロケでした」とコメント。三重県での撮影が心身ともにリフレッシュできる時間になったことを伝えた。須田さんは温泉に浸かる様子を写真で公開。バスタオル1枚で笑顔で温泉を楽しむ様子に「可愛い」「おキレイです」など、ファンから反響が寄せられた。

須田は視聴者からの投稿をきっかけに訪れた蕎麦店についても言及。「視聴者さんからの投稿で教えていただいたお蕎麦屋さんも美味しすぎました」と感動をつづり「プライベートでもリピートすると決めた旅」と、お気に入りの場所になった様子をうかがわせた。

【画像】三重県でのロケで温泉を楽しむ須田亜香里さん（画像は須田亜香里さんInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「サービスし過ぎちゃん」「おキレイです」「良いロケですね」「あかりんかわいいセクシー」「グッドです」「あぶない見せ過ぎ」「冬、温泉、あかりんは似合う！！」「写真集でまた観たいですな～」「可愛らしいショットです！」「思い切りますね」「素敵過ぎます」などコメントが寄せられた。