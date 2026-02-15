元SKE48の高柳明音（34）が15日、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで、歌手として初のソロライブを行った。

昨年8月、「O.A.！！ Summer Tune☆」でアーティスト活動を本格始動。この日は、SKEの楽曲を踊りながら歌ったり、松田聖子の「赤いスイートピー」といった名曲をカバーしたりと、幅広く12曲を歌唱した。そして、爽やかなロック調の新曲「Bright Sound」を初披露し、「O.A.！！…」や同曲などを収録したミニアルバムを発売することを発表した。

2024年に開催した自身の15周年記念ライブから2年がたち、満を持して歌手としての初ライブを実施。開演前の取材で、高柳は「15周年のときは、自分の曲がほぼなかった。2年たち、自分の曲が4曲になって、自分の曲を大切に伝えられるのがうれしい」と喜んだ。

今後に向け「Zeppに立ちたい」と意気込み。次回のライブが決まれば「弾き語りがしたい。幼いころにエレクトーンをやっていたので、明日からエレクトーンかピアノを教えてくれる人を探して予約して、練習を始める」と意気込んだ。