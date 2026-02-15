『薬屋のひとりごと』“変人軍師・羅漢”桐本拓哉、イベント初登壇で告白 意識したのは“変態”
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第1期振り返り上映会が15日、都内で行われ、猫猫役の悠木碧、壬氏役の大塚剛央、羅漢役の桐本拓哉が登壇。本作のイベント初登壇となった桐本が、自身が演じた猫猫の父で“変人軍師”の羅漢を演じた際に意識したことを明かした。
【写真】意識したのは“変態”!?本人はダンディな出で立ちの羅漢役・桐本拓哉
初登壇の桐本に、悠木は「やったぁ！何聞いちゃう？」、大塚は「なかなかないですからね」と貴重なトークの機会に声を弾ませる中、桐本は照れながらも「おてやわらかに」とにっこり。
桐本は「映画とか海外ドラマの吹き替えが多いので、田舎に帰ったときにじいちゃんばあちゃん見てないことが多いんですよね」としつつ、『でもそんなじいちゃんばあちゃんが『見とるよ！あの“薬屋さん”でしょう』って」とユーモアたっぷりに老若男女からの反響があることを話したり、演じてみたいキャラクターを「僕は、やり手婆ですね。大好きで、推しなの」と意外な推しキャラクターを明かしたりと盛り上げた。
その中で、羅漢のキャラクター像を作り上げた工程を聞かれると、桐本は「ちょっと変わったやつだな、変人だなっていう感じは理解できたので、その方向性で考えていました」と当初の印象を明かしつつ、「当日初めて収録に行ったときに、僕はすごい緊張していたんでしょうね。監督から『この役はね、とても変わっていて、“変態”なんです』って」と衝撃の暴露…かと思いきや、「でも監督はたぶん『“変人”なんです』って言ったんです。僕は緊張してたんで、“変態”って聞こえちゃった」と苦笑い。
続けて「監督とは初だし、違うんじゃないですか、って言えないじゃない。ですから自分の中でぐっとおさめて、それからずーっと、僕は“変態”、監督は“変人”。その2本の柱でやって、なにも遜色なかったっていうことで良かったなと思うんですけど」とにやり。「監督から『やっちゃってください』っていうふうに言われることがあって、“そうか、変態だからいいんだ”っていう、いい意味で解釈できたのもありました」と思わぬ効果があったことも明かしていた。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期＆劇場版の制作が決定している。
