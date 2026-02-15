Soalaが本日15日、自身の公式YouTubeチャンネルにて最新ドキュメンタリー番組『” No Makeup”#7』を公開した。

この” No Makeup”ではライブの裏側に密着。最新回では昨年開催されたSoala初の全国ツアー＜Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 〜Color Sprinkles〜＞の裏側に迫り、リハーサルやステージ裏での等身大のSoalaの模様や、ダンサー・スタッフともチーム一丸となってライブへ挑戦するSoala自身の強い想いが収められている。

映像は前後編となっており、来週2月22日(日)には後編となる#8が公開予定だ。また、映像のオープニングには最新曲「声の軌跡」が使われている。

Soalaは3月24日(火)に、自身最大規模となるZepp DiverCity(TOKYO)でのワンマン公演＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞を開催！バックダンサーとして立ったあの日から、初めてSoala自身のワンマンライブとして強い想いでこの公演に挑む。

◾️＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞ 2026年3月24日（火）東京・Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00／19:00

詳細：https://soala.info/live/20260324

◾️「声の軌跡」

2026年1月28日 リリース

配信：https://Soala.lnk.to/koenokiseki

◾️タイアップ／TVアニメ『真夜中ハートチューン』

2026年1月6日（火）よる11時よりカンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠、BS朝日ほかにて放送開始！ ▼放送情報

カンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠

2026年1月6日（火）より毎週火曜 よる11時〜

BS朝日“アニメA”枠

2026年1月9日（金）より毎週金曜 よる11時〜

※放送日時は予告なく変更の可能性がございます ▼STAFF

原作：五十嵐正邦 『真夜中ハートチューン』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：高橋雅之

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：下谷智之

サブキャラクターデザイン：保村 成/染谷友梨花/菊池明紘/みき尾

色彩設計：佐々木 梓

美術監督：三宅昌和

美術設定：上垣裕起子

撮影監督：廣島颯太（ゆめ太カンパニー）

撮影監督補佐：林 昭夫

オフライン編集：丹 彩子（グラフィニカ）

オンライン編集：クープ

3D・CG：野元 力

3D・CGレイアウト：林 亜美

2Dデザイン・UIワークス：ゆめ太カンパニー

音楽：高橋邦幸(MONACA)

音響監督：森田祐一

音響制作：月虹/インスピオンエッジ

アニメーション制作：月虹

プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

製作：『真夜中ハートチューン』製作委員会 ▼CAST

山吹有栖：CV.安田陸矢

井ノ華六花：CV.瀬戸桃子

日芽川寧々：CV.大久保瑠美

霧乃イコ：CV.鈴代紗弓

雨月しのぶ：CV.伊藤美来

安藤檸檬：CV.花澤香菜 ▼主題歌

オープニングテーマ：星街すいせい『月に向かって撃て』

エンディングテーマ：Soala『声の軌跡』 ▼公式SNS

アニメ公式HP：https://mayochu-anime.com

アニメ公式X：@anime_mayochu （ https://x.com/anime_mayochu ）

推奨ハッシュタグ #マヨチュー