Soala、自身の“軌跡”を収めたドキュメンタリー映像『No Makeup』公開
Soalaが本日15日、自身の公式YouTubeチャンネルにて最新ドキュメンタリー番組『” No Makeup”#7』を公開した。
この” No Makeup”ではライブの裏側に密着。最新回では昨年開催されたSoala初の全国ツアー＜Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 〜Color Sprinkles〜＞の裏側に迫り、リハーサルやステージ裏での等身大のSoalaの模様や、ダンサー・スタッフともチーム一丸となってライブへ挑戦するSoala自身の強い想いが収められている。
映像は前後編となっており、来週2月22日(日)には後編となる#8が公開予定だ。また、映像のオープニングには最新曲「声の軌跡」が使われている。
Soalaは3月24日(火)に、自身最大規模となるZepp DiverCity(TOKYO)でのワンマン公演＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞を開催！バックダンサーとして立ったあの日から、初めてSoala自身のワンマンライブとして強い想いでこの公演に挑む。
◾️＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞
2026年3月24日（火）東京・Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00／19:00
詳細：https://soala.info/live/20260324
◾️「声の軌跡」
2026年1月28日 リリース
配信：https://Soala.lnk.to/koenokiseki
◾️タイアップ／TVアニメ『真夜中ハートチューン』
2026年1月6日（火）よる11時よりカンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠、BS朝日ほかにて放送開始！
▼放送情報
カンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠
2026年1月6日（火）より毎週火曜 よる11時〜
BS朝日“アニメA”枠
2026年1月9日（金）より毎週金曜 よる11時〜
※放送日時は予告なく変更の可能性がございます
▼STAFF
原作：五十嵐正邦 『真夜中ハートチューン』（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：高橋雅之
シリーズ構成・脚本：菅原雪絵
キャラクターデザイン：下谷智之
サブキャラクターデザイン：保村 成/染谷友梨花/菊池明紘/みき尾
色彩設計：佐々木 梓
美術監督：三宅昌和
美術設定：上垣裕起子
撮影監督：廣島颯太（ゆめ太カンパニー）
撮影監督補佐：林 昭夫
オフライン編集：丹 彩子（グラフィニカ）
オンライン編集：クープ
3D・CG：野元 力
3D・CGレイアウト：林 亜美
2Dデザイン・UIワークス：ゆめ太カンパニー
音楽：高橋邦幸(MONACA)
音響監督：森田祐一
音響制作：月虹/インスピオンエッジ
アニメーション制作：月虹
プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
製作：『真夜中ハートチューン』製作委員会
▼CAST
山吹有栖：CV.安田陸矢
井ノ華六花：CV.瀬戸桃子
日芽川寧々：CV.大久保瑠美
霧乃イコ：CV.鈴代紗弓
雨月しのぶ：CV.伊藤美来
安藤檸檬：CV.花澤香菜
▼主題歌
オープニングテーマ：星街すいせい『月に向かって撃て』
エンディングテーマ：Soala『声の軌跡』
▼公式SNS
アニメ公式HP：https://mayochu-anime.com
アニメ公式X：@anime_mayochu （ https://x.com/anime_mayochu ）
推奨ハッシュタグ #マヨチュー
