三代目JSB岩田剛典（GAN）「TGCあいち・なごや」大トリパフォーマンスが圧巻 熱い煽りで会場沸かす「かっこよすぎ」「爆上がり」
【モデルプレス＝2026/02/15】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】岩田剛典、鍛えられた肉体美披露
岩田は、生地選定やデザインから携わったこだわりの衣装で登場。イベント終盤の疲れを吹き飛ばすような力強い煽りと、色気溢れるパフォーマンスで会場の空気を一変させた。
曲終わりには「『TGC in あいち・なごや』にお越しの皆さん楽しんでますかー！」と観客に呼びかけ、笑顔で挨拶。「地元の生まれ、故郷の愛知開催ということで、企画の段階からいろいろ携わせてもらいました」といい、14年ぶりとなる愛知県開催への思いを語り、喜びを滲ませた。
続いて、ヒップホップ色の強い「CROWN」で会場をさらにヒートアップさせると「そんなもんじゃねえだろ！」と一段と熱い煽りを投げかけ。高速ラップが印象的なHIPHOPダンスナンバー「MVP」を披露し、ジャケットを脱いで鍛え上げた肉体美をのぞかせながらランウェイトップへ。最後は熱い叫びでパフォーマンスを締めくくった。
パフォーマンスを終えると、サングラスを外し「ありがとうございました」とさらりと挨拶。観客に手を振りながら颯爽とステージを後に。イベントの大トリにふさわしい、圧巻のステージで観客を沸かせ、ネット上でも「「かっこよすぎ」「爆上がり」「煽りがすごくて楽しい」など反響が寄せられた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられた。（modelpress編集部）
M1.Step to the Moon
M2.Do my thang
M3.CROWN
M4.MVP
【Not Sponsored 記事】
◆岩田剛典（GAN）「TGC in あいち・なごや」大トリ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
◆セットリスト
