「ゴジュウジャー」二代目ヒロイン話題の志田こはく、オフショルで美デコルテ輝く 多幸感溢れる春っぽピンクコーデ【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の志田こはくが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】特撮二代目ヒロイン話題女優、美デコルテ全開のオフショル姿
デコルテが大きく開いたピンクのオフショルダー姿で登場した志田。軽やかな素材のトップスに薄い色のデニムパンツを合わせ、多幸感溢れるメイクで春らしいムードを演出した。
志田は、テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（毎週日曜9時30分〜）にて、一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役の二代目として後任を務めることでも話題を呼んでいる。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】特撮二代目ヒロイン話題女優、美デコルテ全開のオフショル姿
◆志田こはく、オフショル姿でデコルテ全開
デコルテが大きく開いたピンクのオフショルダー姿で登場した志田。軽やかな素材のトップスに薄い色のデニムパンツを合わせ、多幸感溢れるメイクで春らしいムードを演出した。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】