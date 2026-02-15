櫻坂46守屋麗奈「最強ビジュ」「れなぁの笑顔癒される」ランウェイにファン釘付け【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】櫻坂46の守屋麗奈が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】櫻坂人気メン「癒される」笑顔
守屋は白シャツ、淡いグリーンのスカートともにフリルが華やかで、春を先取りしたようなコーディネートに身を包んで登場。ランウェイトップでは両手を合わせ、朗らかな笑みを浮かべており、ファンからは「れなぁの笑顔癒される」「コーデ似合ってる」「最強ビジュ」「一瞬で引き込まれた」などの声が寄せられた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆守屋麗奈「癒される」笑顔にキュン
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
