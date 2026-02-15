日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」の準決勝が１５日、都内で行われ、決勝進出者９人が決定した。

史上最多６１７１人がエントリーした今大会。この日、３５人が参加した準決勝を勝ち抜いてトンツカタン・お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー中田、今井らいぱち、ななまがり初瀬、しんや、ルシファー吉岡の９人が決勝に駒を進めた。

８度目の決勝進出となるルシファー吉岡は同期の渡辺銀次をライバル視。これに対し、渡辺は「負けたくないのは、ルシファーさんですね。勝って『ルシファーくん』と言いたい」。今井は初の決勝進出に「とにかく良かった。今、単身赴任をしていて、子どもが３人いるんです。去年、双子が生まれて。奥さんに電話で報告したら『本当に良かったね』と言っていました」と感慨深げに語った。

ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯ ＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・後１時５５分）のＭＣを務めるフリーアナウンサーの石井亮次が決勝進出を逃した。

決勝戦の模様は３月２１日午後６時３０分からカンテレ・フジテレビ系全国ネットで生放送する。