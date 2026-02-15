「シャツ」をクルッと巻くだけ！【LEPSIM】周りと差がつく「垢抜けコーデ術」

コーデがなんだか物足りないと感じたら「シャツを巻く」だけの簡単アレンジに挑戦してみて。腰にくるっと巻くだけでコーデに立体感とこなれ感をプラスできます。そこで今回は【LEPSIM（レプシィム）】のシャツを使った、スタッフさんによる「あか抜けコーデ術」をご紹介。着こなしが新鮮に見えそうだから、ぜひ取り入れてみて。

チェックシャツでコーデが即あか抜け

【LEPSIM】「チェック長袖シャツ」\4,193（税込・セール価格）

チェック柄シャツを腰に巻くだけで、コーデの印象はぐっと新鮮に。ポイントはトップスとボトムスをシンプルにまとめ、柄をアクセントとして効かせること。腰回りに視線が集まることで自然と重心が上がり、スタイルアップ効果も期待できます。初心者さんは色の数を減らしてバランスを取って、まとまりある着こなしを目指してみて。

無地シャツはきれいめハズしが正解

【LEPSIM】「サラキレタック長袖シャツ」\4,990（税込）

無地の長袖シャツは、きれいめ派も取り入れたいプラスワンアイテム。あえて腰に巻くことでかっちり感がほどよく中和され、抜け感のある着こなしに仕上がります。こちらのようにピンクシャツをモノトーンやニュアンスカラーと合わせれば、主張しすぎず洗練された印象に。いつものスタイルに変化をつけたいとき、頼りになりそうな一工夫です。

