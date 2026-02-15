定年退職後、通販にハマった義母「お父さんには内緒にして」嫁の家に荷物を隠し、義父を欺き続けた『代償』は

筆者の友人・J子の義母は、結婚してからもずっと仕事を続け、つい最近定年退職しました。今までとは違う自由な時間を持て余し気味だった義母。そんな義母を救ったのはテレビで流れる通販番組だったそうです。

定年退職

私は夫と2人の息子の4人暮らし。

夫の転職をきっかけに、夫の地元へ引っ越しをしました。

義父は定年退職後に嘱託として働くため、単身赴任。



義母は定年退職後に専業主婦となり、自由な生活を送っていましたが、長年バリバリと働いてきた反動か、私と夫は義母の派手な金銭感覚を心配していました。





山積みの商品

もともと浪費家の義母に、何か起こらなければいいと思っていたのですが……。

ある日、義母から連絡をもらった私。



「ちょっと車で来てくれない？」と言うので、義実家へ行くと「週末にお父さんが帰ってくるから、この荷物をJ子ちゃん（私）の家に置いといてくれない？」と言われました。

玄関先には鍋やフライパンなどの調理グッズ、大きな箱に入った羽毛布団、掃除機、洗剤などの段ボールが山積みになっていました。



どうやら義父に内緒で購入した通販商品が収納できずに困っていたのでしょう。

私は戸惑いながらも断りきれず引き受けたものの、その量の多さに驚きました。

夫が帰宅すると「あれは何？」と聞いてきたため、事情を説明。

夫は「あんなにたくさん親父に黙って買ったってこと？」と心配そうな顔をしていたのです。