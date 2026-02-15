連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」第9回

スポーツ文化・育成＆総合ニュースサイト「THE ANSWER」ではミラノ・コルティナ五輪期間中、連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」を展開。スポーツ新聞社の記者として昭和・平成・令和と、五輪を含めスポーツを40年追い続けた「OGGI」こと荻島弘一氏が“沼”のように深いオリンピックの魅力を独自の視点で連日発信する。第9回は、スキージャンプ「日の丸飛行隊」が歩んできた半世紀の軌跡。

◇ ◇ ◇

「もともとは、罪人への刑罰だったんだ」。先輩記者は、まことしやかに言った。「雪山に連れて行ってスキーを履かせる。手を縛ったままジャンプをさせて、無事に生還したら無罪放免。まあ、ほとんどは無事じゃないけど」。それが、北欧で生まれたスキージャンプ競技の始まり。40年も前、新米記者は簡単に騙された。

もちろん、大嘘だ。ただ、確かにそういう都市伝説はあった。ネットはない。図書館にだって資料はない。1972年札幌大会の「日の丸飛行隊」は興奮したけれど、実際に生で競技を見たこともない。「怖そうだな」という話が大きくなったのか。選手の「すごく怖い」という言葉から生まれた話なのかもしれない。

実際には日常的にスキーを履いていたノルウェーのテレマーク地方の人たちが、遊びでやっていたジャンプを競技にしたもの。80〜90年代のスキーブームの時には、ゲレンデのコブを跳んだりしていたから「遊び」が発祥というのは理解できる。ただ、競技になれば100メートル以上も飛んでいくのだ。とてもマネできるものではないし、間違ってもやりたいとは思わない。

とはいえ、昭和の時代の「冬物」担当にとって、取材対象はスピードスケートとジャンプ（と販売戦略でアイスホッケー日本リーグ）ぐらいしかなかった。他は世界との差が大きすぎたからだ。スノーボードも、カーリングも、五輪競技になるのは遠い先。そんな競技があることさえ知らなかった。

今振り返れば、ウインタースポーツは「冬」の時代だった。92年までの冬季五輪は夏季大会と同じ年にあったから（94年から夏季大会の中間年に移行）、取材する記者も少なかった。だから、世間的な認知度も低い。今も競技環境は十分ではないだろうが、今以上に恵まれていなかったと思う。

そんな中で、ジャンプは日本の冬季競技を引っ張ってきた。前回北京大会までの五輪メダル数は金4、銀6、銅4の計14個。スピードスケートの26個（金5、銀10、銅11）よりは少ないが、記憶に残るメダルで日本人の目を冬季競技に振り向かせてきた。

1972年札幌大会では笠谷幸生、金野昭次、青地清二の「元祖日の丸飛行隊」が70メートル級（ノーマルヒル）で表彰台を独占。98年長野大会では原田雅彦や船木和喜ら「新日の丸飛行隊」が劇的な逆転で団体の金メダルを手にした。

すごいと思うのは、浮き沈みがありながらも世界のトップにいつづけること。スキー板の長さのルールが変わったり、スーツの規定が厳しくなったり、さらに平行にしていた板をV字にするという常識をひっくり返す技術改革があったり……。

欧州中心に動くスキー界で欧州勢が有利なような変更も？

ルール変更が「日本叩き」と言われたこともあった。それは言い過ぎではとも思うけれど、現実的に欧州中心に動くスキー界で欧州勢が有利なように変更されることはあるだろう。それでも日本はあきらめずに苦難を乗り越え飛んできた。

継承されてきたのは技術とともに、思い。笠谷幸生に憧れた世代が長野大会で金メダルをとり、葛西紀明から小林陵侑、そして二階堂蓮へと。今大会、日本勢が大活躍しているのは偶然ではない。半世紀以上積み重ねたものが今も花を咲かせ続けている。

140メートル飛んだ二階堂のジャンプに、多くの日本人は驚嘆したはず。「すごいな」「飛んだね」「怖くないのかな」。それでも、本人は1本目のトップを守れず銀メダルに終わったことを「悔しい」と言った。「金メダル」そして「誰よりも遠く」。日本のジャンパーが追い求めてきた思いを、新しいエースが背負う。

「昭和の飛行隊」の表彰台独占から7大会後に「平成の飛行隊」が団体金メダルを手にした。さらに7大会後の今大会は、どこまで飛ぶことができるのか。団体がなくなり、今大会からスーパーチーム。小林陵侑と二階堂の「令和の飛行隊」が目指すのは金メダル。この日の大ジャンプを見れば、その期待も大きくなる。

笠谷さんは2年前の4月に亡くなった。金野さんも青地さんも鬼籍に入っている。「元祖飛行隊」の3人は今、天国で二階堂たちのジャンプを見守っているはずだ。「罪人」なんてとんでもない。彼らは日本の冬季競技を引っ張り、日本人に冬季五輪の魅力を伝えてきたヒーローたちだ。飛べ、日の丸飛行隊。誰よりも大きく、誰よりも遠くへ。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。