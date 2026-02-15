◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第２節 大宮３―２札幌（１４日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）

開幕戦からメンバーを４人代えたこともあるが、内容を一変させたことは評価できる。昨季プレーオフまで進んだ大宮が相手で厳しい試合になると思っていたが、今後への期待値が上がる試合を見せてくれた。川井監督らスタッフの力はもちろん、選手に能力があることを示してくれた。

中でもボランチに入った福森が違いを出した。１本のパスで打開でき、１タッチで出すボールも気が利いている。何よりミスせずに相手が嫌がるパスを出せるから、３人目の選手が動きやすくなる。ボールが出て来ないかもしれない選手が持つと周囲は不安から止まってしまいがちになるものだが、福森に対しての安心感があるから思い切って前に行ける。その大きな違いが変化につながった。

また開幕のいわき戦と違い、全員がまず１トップを見てパスを差し込んでいたため、相手は中に絞り気味になり、サイドにスペースを作ることができた。効果的だったのは確かなだけに、１トップのバカヨコにはもっと前を意識して欲しい。僕のイメージでは彼は９割、来たボールを返している。前にボールが入っても５メートル戻ってくるのと、そこでキープして追い越した選手を使ったりするのでは、状況は全く変わる。そこが改善できてくれば、より怖い攻撃になってくる。

惜しむらくは終了間際の失点で敗れたこと。２―２のままＰＫ戦に進むことができれば、自信という面でも全く違ってきた。意地でも同点のままで行って欲しかったという思いはあるが、今後もこの試合の強度をベースに戦っていけば、おのずと全体のパワーは付いてくる。あとはもう少しミドルシュートの意識を上げること。そうすればより良いサッカーを見せることができる。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）