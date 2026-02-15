G大阪FW南野遥海のファウルでジェバリのゴールが取り消しに

ガンバ大阪は2月15日、J1百年構想リーグの第2節で名古屋グランパスと対戦し0-0で決着がつかず、PK戦で3本外して敗れた。

この試合で前半にゴールが取り消された場面で、G大阪FW南野遥海は自身のファウル判定ついて振り返った。

納得いかずとも前を向いていた。開幕戦でC大阪にPK戦で勝利しているG大阪はホームに名古屋を迎え撃った。1トップで開幕戦に引き続きスタメン出場した南野は相手CBと対峙せずとも、サイドに流れてドリブル突破からチャンスを演出するなど、見せ場を作った。

そして前半27分、右サイドからFW山下諒也が持ち上がり、FWイッサム・ジェバリへ横パスを通す。ジェバリはトラップ後に冷静に左足で流し込んで先制に成功したかに思われた。しかしここでVARが介入しオン・フィールド・レビューの結果、ジェバリがシュートを打つ際、南野が名古屋DF原輝綺をブロックしたプレーがファウルと判断され、ゴールは取り消しとなった。

南野は試合後、「僕は、ジェバリ選手が受けた時に（シュート）コースが被っていたので、コースを作ることしか考えてなくて。別に相手の立ち位置は見えてなかったんですよ。なので、ジェバリ選手が打ちやすいようにコースを空けようとしたら、（相手選手が）ぶつかってきたので、それは（審判に）言ったんですけど。自分で映像見てないのでわからないですけど、判定は判定なので。別に何も言うことはないですし、というよりは点決めないといけないっていうのはあったので、そこだけは反省して次の試合に活かしたいです」と、納得はいってはないものの、判定を受け入れつつ次の試合に意識を持って行った。

G大阪は後半23分に5人目の交代として入ったDF福岡将太が直後のプレーで負傷。交代枠を使い切っていたG大阪は10人での戦いを余儀なくされた。その後は名古屋に押されつつも、20分間は耐えしのぎ、相手ゴールに迫る場面も作った。

「難しかったですし、そのなかでもワンチャンスずっと狙っていたんですけど、なかなかボールを引き出せず、守備に回る機会が多かった。0に抑えてくれた後ろの選手を中心に感謝しないといけないと思いますし、ああいう展開にならないためには、決めるべきところで決めないとダメなのかなと思いました。そこはしっかり映像見返したりして改善できたらいいかなと思います」

今季は昨季よりもさらにパワーアップした姿をここまで見せ、スタメンの座を手にしているが、「もうそろそろやらないと。結果を残さないとって思っているのはあるんですけど。その結果っていう数字で見せないとサッカー人生終わってしまうので、そこはより危機感を持ってやっているのは事実ですし、プレーのところで整理されてきたっていうのはある。そこが整っているか整っていないかの違いだと思うので、（昨季から）別に何かが変わったとかは、あんまりないです」と、今季に懸ける思いを口にした。

2年間の武者修行を終えて挑んだ昨季はリーグ戦10試合の出場にとどまった21歳生え抜きストライカー。百年構想リーグ、そして移行初年度のシーズンでどこまでの活躍を見せるのか、注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部・小西優介 / Yusuke Konishi）