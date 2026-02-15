◇プロボクシング「You will be the champion 27」（2026年2月15日 大阪市・住吉スポーツセンター）

IBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦が行われ、元世界王者で、同級8位の西田凌佑（29＝六島）が同級4位のブライアン・メルカド・バスケス（30＝メキシコ）に7回2分53秒、負傷判定で勝利。ジャッジ3人が69―64をつける完勝だった。

中谷潤人にプロ初黒星を喫し、ベルトを失ってから8カ月。スーパーバンタム級初戦で、西田が圧巻の強さを披露した。

「負けて連敗したら、もう（ボクシングを）続けられないプレッシャーがあった。次につながって良かった」

不退転の覚悟を秘めて上がった再起戦のリング。2回にカットした左まぶたが、試合のキーポイントになった。

「武市（晃輔）トレーナーから“試合を止められたらあかんから、前へ出ろ”と言われて。変に距離を取るより、どんどん出ていこうと思った」

相手は、世界のボクサーを網羅する「BOX REC」のスーパーバンタム級ランキングで、井上尚弥、中谷潤人に次いで3位にランクインする強敵。相手をリスペクトしすぎて、様子をうかがっていた元世界王者がその瞬間、リミッターを外した。

大振りな相手の右を見極め、的確に左をヒット。ボディーが確実にメルカドの動きを止めた。陣営の読み通り、7回終了間際にレフリーが試合をストップ。非の打ちどころのない快勝劇だった。

「この階級はメチャクチャ動ける。アップの時から動けていたし、頭も回っていた。スタミナも、まだまだいけたし…」

手応えばかりが口をつく。挑戦者決定戦を制した今、次に待ち受けるのは世界戦しかない。現在、4団体統一王者の井上尚弥が君臨する階級。もちろん、西田のターゲットは一つだ。

「（試合を）やってもらえるなら頑張ります」

再び、世界戦線の中心軸に戻ってきた男。止まっていた時計の針が力強く動き始めた。