ミラノ・コルティナオリンピックのアルペンスキーは１４日の男子大回転で、ルカス・ブローテン（ブラジル）が２回の合計タイム２分２５秒００で優勝した。

冬季五輪の全競技を通じ、ブラジルで初のメダル獲得となった。

「夢が現実に」

冬季五輪ではブラジル初のメダル。２５歳の新王者・ブローテンは「夢が現実となった。信じられないよ」と涙を流した。

前回覇者のマルコ・オーデルマットら強豪のスイス勢を抑えて１回目にトップに立つと、雪が舞う２回目も攻撃な滑りを貫いてフィニッシュラインを通過。合計２分２５秒００、２位に０秒５８差をつけメダルとタイトル獲得を決めた。ゴールエリアでは喜びのあまり崩れ落ち、試合後にはサンバを披露するなどして仲間らと快挙を祝った。

スキーの盛んなノルウェー・オスロ出身。ノルウェー代表として活躍し、前回北京五輪は同国代表として名を連ねた。大会後に現役引退を表明したが、母親の母国であり、自身も若い頃に過ごしたというブラジルで競技に復帰した。

サッカーやサーフィンなどブラジルで盛んなスポーツも大好きだという。記者会見では、「ブラジル代表として出場してから五輪王者になるまで多くの人が『頑張れブラジル、頑張れルーカス』と言葉をかけてくれた。ブラジル人の無条件の愛とサポートがあったから、あの速さで滑ることができた」と喜びをかみしめた。（畔川吉永）