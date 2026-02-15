◎あすの全国の天気

一時的に冬型の気圧配置となりそうです。山陰から北日本の日本海側は雲が広がりやすく、雨や雪の降る所があるでしょう。太平洋側は晴れ間がありますが、関東は天気が下り坂です。午後は次第に雲が厚くなり、夜は関東の所々で雨や雪が降りそうです。内陸、山沿いではうっすら積もる可能性もあるため、車の運転などはお気をつけください。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は、西日本で前日より低くなりそうです。福岡と大阪は3℃低い8℃でしょう。札幌も前日より4℃低く、-3℃でしょう。その他は大体前日と同じくらいかやや高い所が多くなりそうです。仙台は4℃、東京は6℃、名古屋は7℃、新潟は3℃の予想です。

日中の最高気温は全国的に前日より低い傾向です。北日本や日本海側の地域は前日より10℃近く低い所もあるでしょう。前日と比べて札幌は6℃低い0℃、仙台は9℃低い8℃、東京は3℃低い15℃、名古屋は3℃低い15℃、新潟は10℃低い6℃、大阪は4℃低い13℃、福岡は3℃低い15℃の予想です。また、全国的に冷たい北よりの風が強まり、一層寒く感じられそうです。服装選びを間違えないよう、お気をつけください。

◎週間予報・西日本と沖縄

17日(火)はさらに気温が下がり、各地でこの時期らしい寒さとなるでしょう。土日は再び春の暖かさとなりそうです。季節がいったりきたりとなりますので、体調管理にお気をつけください。沖縄は16日(月)夜から17日(火)にかけて雨が降るでしょう。西日本はしばらく晴れる所が多いですが、18日(水)は山陰で雨や雪の所がありそうです。

◎週間予報・東日本

17日(火)の最高気温は東京で10℃、名古屋で11℃の予想です。万全な寒さ対策をしてお過ごしください。18日(水)から19日(木)にかけては北陸で雨や雪の降る所があるでしょう。関東や東海は晴れる日が多い予想です。

◎週間予報・北日本

18日(水)から20日(金)にかけては、日本海側で雪が降りやすいでしょう。21日(土)は札幌でも晴れて7℃まで上がる予想です。気温の変化が大きい一週間となるでしょう。積雪の多い地域では、引き続きなだれや屋根からの落雪、除雪作業中の事故にもくれぐれもお気をつけください。